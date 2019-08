Accoltellato durante lite nella notte a Roma, grave 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nella notte a Roma, in zona Ostiense. Stando a quanto emerso, il giovane era in compagnia di altre persone quando ha iniziato a litigare con un uomo all'interno di una sala bingo. Allontanati dal locale, il diverbio è proseguito per strada dove il 21enne è stato accoltellato al torace, coscia e avambraccio. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Ancora non identificato l'aggressore.