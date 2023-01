Accoltellata a Roma, il pm: il polacco fermato è pericoloso

L'aggressore dell'israeliana accoltellata a Roma, il 23enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, fermato martedì a Milano, è "socialmente pericoloso" e potrebbe colpire ancora.

A sostenerlo è il pm milanese nella sua richiesta, inviata al gip, di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il giovane. Il clochard verrà interrogato dal giudice mercoledì pomeriggio: per lui l'accusa è di tentato omicidio.