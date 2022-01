A Latina i Nas sequestrano 12mila tamponi rapidi Covid irregolari

Carabinieri

I carabinieri del Nas di Latina hanno effettuato un maxi sequestro di tamponi rapidi irregolari. I prodotti, tamponi orofaringei per la ricerca dell'antigene del Covid-19, erano privi di indicazioni in italiano sia sull'imballaggio esterno sia sul foglio delle istruzioni, obbligatorie per consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni d'uso e le modalità di conservazione.