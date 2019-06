"Toglietevi la maglietta del Cinema America, siete antifascisti", quattro ragazzi aggrediti e pestati a Roma

I quattro avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del Cinema America, arena di Trastevere recuperata da una associazione di giovani. A un altro degli aggrediti sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro, anche lui medicato in ospedale nella notte". Ne danno notizia i ragazzi del Piccolo Cinema America.



La testimonianza di David Habib - "Eravamo a San Francesco a Ripa. All'inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci - spiega David Habib - e in pochi minuti da 2 sono diventati quattro e dopo una decina. Non siamo riusciti né a scappare né a difenderci, non ci hanno lasciato liberi nemmeno di andare via. È stato un assalto pieno di violenza, che non riusciamo a comprendere, noi non abbiamo nemmeno risposto alle loro provocazioni. Io non ho acconsentito a togliere la maglietta e la conseguenza è stata una testata sul naso, che domani devo operare d`urgenza. È evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito da Trilussa fino a piazza San Calisto".



"Non smetteremo di frequentare questi luoghi" - Trastevere è un punto di riferimento e luogo di aggregazione per tutti, "dove molti ragazzi anche più giovani di noi passano le loro serate, anche in occasioni delle proiezioni del Cinema America. Non smetteremo di frequentare i territori di questa città liberamente e di rivendicare le nostre idee, come non smetteremo di partecipare alle proiezioni a San Cosimato e indossare la maglietta del Cinema America", continua Habib, 20enne che lavora alla biglietteria del Colosseo. Da sempre è molto vicino ai ragazzi del Cinema America, "anche spesso aderendo alle loro assemblee interne e iniziative".



Il presidente di "Piccolo America": "Paese allo sbando, fatto gravissimo" - Valerio Carocci, presidente dell'associazione "Piccolo America" spiega: "E' un atto gravissimo in una città e Paese allo sbando. Dove la violenza non viene più condannata ma anzi viene difesa e sdoganata come strumento di giustizia da chi ci governa. Ci costituiremo parte civile e sosterremo le spese legali. Non smetteremo mai di indossare le nostre magliette e lanciamo un appello a tutti affinché si indossi tutti insieme una maglia bordeaux".



Il Cinema America e il "Piccolo America" - Nel 2012 un gruppo di amici ventenni salva dalla demolizione il Cinema America di Trastevere, fonda l'associazione "Piccolo Cinema America", oggi "Piccolo America", e inizia a organizzare a Roma grandi arene estive gratuite.