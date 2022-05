'ndrangheta, cosche radicate a Roma: 43 misure cautelari | In manette anche il sindaco del Comune reggino di Cosoleto

In manette anche il sindaco di Cosoleto (Reggio Calabria) -

Nell'ambito dell'inchiesta, denominata "Propaggine" è finito in manette anche il sindaco del Comune reggino di Cosoleto, Antonino Gioffré. Il suo nome compare nell'elenco dei 34 soggetti raggiunti da un'ordinanza di custodia (29 in carcere e 5 ai domiciliari) emessa dal gip su richiesta della Dda contro la cosca Alvaro-Penna di Sinopoli. Gioffré è accusato di scambio elettorale politico-mafioso. In cambio di voti, avrebbe favorito l'assunzione di una persone, anche questa indagata.

I reati contestati agli arrestati, a vario titolo, sono l'associazione mafiosa, il favoreggiamento commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso e la detenzione e vendita di armi comuni da sparo ed armi da guerra aggravate.