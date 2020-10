Lazio, da venerdì torna l'autocertificazione: coprifuoco dalle 24 alle 5

Afp

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, firma una nuova ordinanza che vieta gli spostamenti dalle ore 24 alle ore 5 in tutto il territorio regionale. Col coprifuoco torna anche l'autocertificazione. Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (ad esempio per lavoro), per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza e per motivi di salute.