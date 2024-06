Terracina (Latina), ai domiciliari per minacce e insulti a moglie e figli

La polizia di Terracina (Latina) ha arrestato un uomo, già indagato per maltrattamenti in famiglia. Per lui sono stati disposti i domiciliari. L'uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, ha in più occasioni violato la misura, presentandosi sotto la sua abitazione e citofonando ripetutamente per parlare con uno dei suoi figli. Di fronte al rifiuto di incontrarlo, l'uomo ha reagito con insulti e minacce. In seguito alla denuncia e agli approfondimenti investigativi è stato richiesto l'aggravamento della misura cautelare a cui l'indagato era sottoposto.