Latina, un camion travolge una bici: morto un 22enne

In provincia di Latina un 22enne di origini straniere è morto in un incidente stradale mentre era in bicicletta.

Il giovane si trovava sul ciglio della strada, sulla variante Appia Formia-Garigliano, quando un camion lo ha travolto. L'autista non lo aveva visto e si è fermato a prestare soccorso, ma il giovane era già morto. Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Latina, che hanno sequestrato bici e camion. Disposta l'autopsia sul corpo del 22enne.