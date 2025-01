Latina, auto fuori strada: muore 44enne, feriti moglie incinta e 2 figli

Incidente mortale sulla via Flacca, all'altezza del chilometro 8700, tra Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi, in provincia di Latina. La vittima è un 44enne residente a Fiumicino: l'uomo viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un Range Rover in direzione Roma. La moglie, una donna di 42 anni in stato di gravidanza, è ricoverata in ospedale a Formia in coma farmacologico. A bordo del veicolo c'erano anche i due figli della coppia, di appena 2 e 7 anni, entrambi feriti ma non in pericolo di vita.