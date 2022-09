Landini: "L'8 ottobre manifestazione a un anno dall'attacco alla sede della Cgil"

L'8 ottobre la Cgil tornerà in piazza, a un anno dall'attacco alla sede nazionale in corso d'Italia.

Lo ha annunciato il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, che spiega che prima di quella data, il 14 settembre, ci sarà un'assemblea a Bologna in cui verranno affrontati diversi temi: salari, contratti, riforma fiscale, riduzione orari di lavoro, precarietà, legalità, salute e sicurezza e politiche industriali. "Vogliamo andare in piazza l'8 ottobre - ha quindi spiegato Landini -, lo diciamo prima dell'esito del voto. Siamo pronti ad andare in piazza per sostenere le nostre proposte, quando ancora non sappiamo il governo che ci sarà e cosa avverrà".