Migranti, al via il piano per svuotare l'hotspot di Lampedusa

Verrà svuotato entro la serata di lunedì l'hotspot di Lampedusa dove, al momento, ci sono 576 migranti, compresi 30 minorenni non accompagnati.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 220 persone verranno accompagnate in mattinata dalla polizia al porto e verranno imbarcate sul traghetto di linea per Porto Empedocle. In serata, con la stessa destinazione, verranno trasferiti altri 350 migranti. Nella struttura di contrada Imbriacola resteranno, se non vi saranno nuovi sbarchi, sei ospiti.