Lamorgese positiva al Covid, sospeso il Consiglio dei ministri

Ansa

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è risultato positivo al test per il Covid-19 e ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm, che è stata poi sospesa. La Lamorgese si era sottoposta in mattinata al tampone presso il Viminale, prima di recarsi a Palazzo Chigi per partecipare al Consiglio dei ministri sul Recovery Plan.