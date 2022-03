Sicurezza, Lamorgese: dal 14 marzo taser alle forze dell'ordine in 18 città

Dal 14 marzo le forze dell'ordine potranno disporre del taser in 18 città italiane.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese spiegando: "L'utilizzo dell'arma a impulsi elettrici da parte della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza ridurrà i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio". E ha aggiunto: "Grazie a tale dispositivo agenti e carabinieri saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo".