Lamezia Terme (Catanzaro), crolla la facciata laterale di un edificio: nessun ferito

Lamezia Terme (Catanzaro), crolla la facciata di un edificio
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
Sul posto, in via Galluppi, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area
A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, è crollata la facciata laterale di un edificio abitato di quattro piani. Al momento non si registrano né feriti né vittime. Sul posto, in via Galluppi, è impegnata la squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, la polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.
© Vigili del Fuoco
© Vigili del Fuoco
È stato disposto lo sgombero delle persone abitavano nell'edificio, che è stato dichiarato inagibile. I vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell'area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.
