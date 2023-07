Lamezia Terme (Catanzaro), auto investe pedone su strisce: muore donna

A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, una donna di 58 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale.

La 58enne è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e l'elisoccorso che, viste la gravi ferite riportate, ha trasportato la vittima nell'ospedale di Catanzaro dove è deceduta.