Lago di Braies, l'allerta dei vigili del fuoco: "Il ghiaccio può cedere, non camminateci sopra"

"Avviso per il lago di Braies: a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante" e "sussiste pericolo di cedimento". È l'appello dei vigili del Fuoco della provincia autonoma di Bolzano che ricordano come "recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse". I soccorritori lanciano un appello: "Non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita".