Como, sub si immerge nel lago e muore dopo un malore

Un sub di 67 anni è morto dopo essersi immerso nelle acque del lago di Como, nei pressi della località Moregallo. L'uomo, proveniente dal Milanese, potrebbe essere stato colto da un malore. La vittima avrebbe, infatti, segnalato che c'era qualcosa che non andava a chi si trovava con lui in acqua. Riportato a riva in stato di incoscienza dagli altri sub che hanno subito allertato i soccorsi, i sanitari hanno subito capito che l'uomo versava in condizioni critiche ma sono riusciti a rianimarlo sulla spiaggia. Ricoverato in ospedale, il 67enne è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con i carabinieri di Lecco e la guardia costiera. Si tratta dell'ennesima tragedia nello stesso tratto del lago di Como, caratterizzato da fondali particolarmente profondi.