La Thuile, incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor: 5 morti

L'incidente, secondo quanto riferito dal portavoce del Soccorso Alpino, è avvenuto a circa 3mila metri di altitudine. La dinamica non è stata ancora chiarita, così come non sono state rese note le generalità delle vittime. Le due persone sopravvissute e portate in ospedale sono un cittadino svizzero e uno francese.



L'elicottero era adibito ad attività di eliski. L'aereo invece era decollato da Megève.