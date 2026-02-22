La Spezia, inghiotte un telefono cellulare e torna in carcere dopo il permesso premio

A La Spezia un detenuto avrebbe inghiottito un micro telefono cellulare e degli ovuli di cocaina prima di rientrare in carcere da un permesso premio. L'uomo non sarebbe però riuscito a farla franca, beccato dalla polizia penitenziaria sarebbe stato trasportato in ospedale per i controlli del caso. "Grazie all'intuito e alla scrupolosità del personale di servizio l'uomo è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti sanitari nell'ospedale cittadino dove ha poi evacuato tre ovuli di sostanza stupefacente, cocaina, e un telefono cellulare che aveva ingerito nel tentativo di eludere i controlli", spiega Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del sindacato autonomo polizia penitenziaria.