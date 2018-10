La nipote di Sandro Ciotti: “Costretta a vivere in macchina con i miei cani”

Laura Ciotti, nipote di Sandro, è costretta a vivere in auto dal 10 ottobre, il giorno in cui è stata sfrattata dall’appartamento in cui abitava perché non pagava l’affitto. “Non lo pagavo perché la casa era in condizioni indegne. L’avevo fatto presente al padrone di casa ma non mi ha ascoltato”, ha raccontato a Pomeriggio Cinque. Così l’hanno cacciata dall’appartamento, costringendola a dormire con i suoi 4 cani in auto. Da più di un mese, inoltre, le sono stati sospesi gli alimenti da parte dei volontari del suo comune, in provincia di Firenze.



“Aiutatemi a trovare un lavoro” ha spiegato, precisando che le era anche stato assegnato un alloggio ma l’ha rifiutato poiché le proponevano una stanza con alcuni ambienti in comune con altre persone. In più, se avesse accettato, sarebbe stata costretta ad abbandonare i suoi cani. Laura è visibilmente emozionata ma non si dà per vinta e conlude:“Ho fatto molti lavori nella vita, posso fare qualsiasi cosa”.