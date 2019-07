La iena Matteo Viviani: "In moto in Islanda per aiutare i bambini abusati"

"Partirò da solo in moto alla volta dell'Islanda per due motivi. Il primo è staccare la spina da tutto. Il secondo, più importante, è spingere gli sponsor che sostengono questo mio viaggio a donare sempre più soldi in favore di Meter, una Onlus che si occupa di combattere la pedofilia e l'infantofilia". La iena Matteo Viviani spiega così, in diretta su Tgcom24, il nuovo progetto che lo vede protagonista. "Le persone preferiscono pensare che questi problemi non esistono perchè sono davvero orribili. Nella realtà i numeri sono impressionanti e quindi più iniziative si fanno per stimolare la lotta a questi reati meglio è". E conclude: "Io documenterò tutto il viaggio sui miei social, sia Instagram che Facebook. L'obiettivo è quello di essere seguito da più persone possibile perchè più sarà il seguito e più saranno i soldi che gli sponsor devolveranno a favore di questa nobile causa".