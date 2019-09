La guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro alla badante di un'anziana morta

La guardia di finanza di Pordenone ha eseguito sequestri preventivi per un valore complessivo di un milione e 212mila euro nei confronti di una donna che lavorava come badante per una 91enne e per il figlio disabile. Secondo le indagini, la donna ha sottratto 652mila euro dai beni dell'anziana, acquistando poi titoli in un istituto di credito il cui direttore è ora indagato per favoreggiamento.