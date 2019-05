La Cassazione: "Un privato può installare telecamere sulla strada"

Via libera alle telecamere installate da privati sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni e puntate a riprendere ciò che accade nella pubblica strada. Come sottolinea la Cassazione in una sentenza, i cittadini che le posizionano per tutelare la sicurezza dei loro beni non commettono alcun reato nei confronti di altre persone. Per essere in regola, basta che appositi cartelli avvisino della presenza del sistema di videoripresa.