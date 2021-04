La bimba cinese dice "glazie, plego" e "facciamo plesto": è polemica per le frasi su un libro di scuola

Stanno facendo discutere alcune frasi contenute sul libro di testo "Leggermente plus", dedicato agli alunni delle ultime classi delle scuole elementari. In un passaggio in cui si parla di una bambina cinese, infatti, si racconta che "Dice 'glazie, prego' e anche 'facciamo plesto'"; inoltre, "Non si offende mai quando la prendiamo in giro". La foto della pagina del libro, pubblicata su Twitter dalla professoressa dell'Università Cattolica di Milano Lala Hu, ha acceso le polemiche.