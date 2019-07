nell'alessandrino 9 luglio 2019 13:05 Lʼunica dipendente parte per il viaggio di nozze: il Comune di Carrega Ligure chiude per 15 giorni Dal 10 al 25 luglio gli uffici del municipio in provincia di Alessandria saranno aperti solo per quattro giorni a orari ridotti. Sindaco e assessori agli sportelli

L'unica dipendente comunale parte per il viaggio di nozze e il municipio chiude parzialmente gli uffici. Succede nel centro abitato di Carrega Ligure, in provincia di Alessandria, dove nel mese di luglio il Comune rimarrà aperto solo per quattro giorni e a orari ridotti. Ad ovviare all'assenza ci penseranno a turno sindaco e assessori: saranno loro a svolgere le mansioni della dipendente agli sportelli in questo periodo di vuoto.

"Per qualsiasi cosa potete chiamare il sindaco, leggeremo comunque le vostre mail e cercheremo di rispondervi il più tempestivamente possibile" si legge in un post su Facebook della pagina del Comune, che ha pubblicato anche una foto della dipendente appena uscita dalla chiesa con il marito. Gli 87 abitanti di Carrega Ligure, a giudicare dai social, non si sono infuriati, anzi sono contenti per la loro concittadina, a cui nei commenti hanno fatto i migliori auguri e augurato buon viaggio.