L'ultimo video di Gabriele, morto durante un'escursione: "Mi sono perso, nel caso andasse male chiedo scusa a tutti"

"Non ho mai fatto un'escursione nella mia vita. Nel caso andasse male, chiedo scusa a tutti". Inizia così l'ultimo video di Gabriele Puccia, il fisioterapista 27enne del Mantovano ritrovato morto dopo ore di ricerche sui monti in Valpolicella dove era andato a fare un'escursione. Il giovane è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo per circa dieci metri. Poco prima della caduta, aveva pubblicato su Instagram il video in cui raccontava la sua disavventura.