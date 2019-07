L'ex nuotatore Filippo Magnini salva un bagnante in Sardegna: "Ho fatto quello che dovevo fare"

Il campione era con la compagna Giorgia Palmas 7 luglio 2019 19:03 Lʼex nuotatore Filippo Magnini salva un bagnante in Sardegna: "Ho fatto quello che dovevo fare" Il campione, in spiaggia nel Cagliaritano in compagnia di Giorgia Palmas, con alcune velocissime bracciate ha raggiunto un turista che rischiava di annegare

Una tranquilla giornata in spiaggia con la compagna Giorgia Palmas, si è trasformata in un'impresa da eroe per l'ex nuotatore azzurro Filippo Magnini. Il campione non ha esitato, nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari, a soccorrere un turista che tra le onde aveva accusato un malore e rischiava di annegare. "Quando l'ho raggiunto non riusciva neanche a parlare e non era facile caricarlo sul gommone di salvataggio", ha raccontato Magnini a fine avventura. "Ho fatto quello che dovevo fare", ha poi minimizzato.

Il racconto di Magnini"Il bagnante era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po' d'acqua - ha raccontato Magnini -. Quando l'ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l'abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino".



L'improvvisata "barella galleggiante" è stata trascinata fino al bagnasciuga dallo stesso Magnini, assistito dai bagnini e dagli amici del turista che stava rischiando di affogare. Nel frattempo, la macchina dei soccorsi era ormai in moto: in spiaggia è accorso un medico, che, insieme ai bagnini, ha applicato la mascherina dell'ossigeno al bagnante salvato, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza e del successivo trasferimento in ospedale.



Una volta sul bagnasciuga Magnini si è defilato. "Ho fatto solo quel che dovevo", ha minimizzato. L'ex campione è attualmente squalificato per una controversa questione di doping.