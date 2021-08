L'Eurostat: Italia terza in Ue per consumo quotidiano di alcol

istockphoto

L'Italia è terza in Europa per il consumo quotidiano di alcol: a sancirlo è l'Eurostat, secondo cui ad assumere bevande alcoliche ogni giorno è l'8,4% dei cittadini adulti europei. In testa alla classifica si trova il Portogallo (20,7%), seguito da Spagna (13%) e Italia (12,1%). Nella classifica sul consumo episodico pesante di alcol (oltre 60 grammi di etanolo puro), l'Italia è invece ultima insieme a Cipro al 4%, ben lontana dalla media Ue del 19%.