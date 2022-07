Voli, l'Enac richiama gli aeroporti: tutelare i passeggeri in caso di ritardi

Rincari, i consumatori scendono in piazza per la "protesta delle pentole vuote"

Sciopero taxi, cortei in tutta Italia contro il ddl concorrenza

Aeroporti, è caos in tutta Europa: a luglio la vacanza è a rischio... decollo

L'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, richiama i "gestori aeroportuali affinché siano attivate in modo rigoroso ed efficace tutte le azioni utili per garantire una corretta e tempestiva assistenza ai passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni".

E' quanto si legge in una nota a seguito dei disagi di questi giorni nei vari scali italiani. L'ente inoltre annuncia che aumenterà "la presenza e il presidio del proprio personale negli aeroporti in modo che possano rappresentare un punto di riferimento per chiunque si trovi ad avere bisogno di informazioni o aiuto".