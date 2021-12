L'Ema autorizza due nuovi farmaci per il trattamento del Covid

Afp

L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19: si tratta dello Xevudy e del Kineret. Lo Xevudy, un anticorpo monoclonale, è indicato negli adulti e negli adolescenti (dai 12 anni) che non hanno bisogno ossigeno supplementare e che rischiano un peggioramento della malattia. Il Kineret è un medicinale immunosoppressivo, già autorizzato nell'Ue, per varie patologie infiammatorie.