L'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) festeggia i cinquant'anni di attività

Per le celebrazioni per il cinquantesimo, AVO ha scelto come titolo della giornata "Raccontiamo la nostra storia, scriviamo il futuro". Giornata che sarà aperta dal Presidente di Federavo Francesco Colombo, che rivolgerà il suo saluto ai partecipanti. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti, tra cui Lamberto Bertolè, assessore al Welfare del Comune di Milano, Emanuele Monti, presidente della IX Commissione permanente per la Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia, e Paola Bocci, membro della medesima commissione. Un momento particolarmente significativo vedrà la lettura di una lettera di ringraziamento a firma di Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano, e di Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana. Inoltre, durante la celebrazione sarà proiettato un contributo video di Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia.