L'Antimafia: "Dai pm indagini carenti su de Raho"

"Un ulteriore profilo di criticità riguarda il modo in cui le procure procedenti hanno affrontato la posizione di Cafiero de Raho" in quanto "l'indagine non ha valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del Procuratore nazionale, trattando ciò che avrebbe richiesto massimo rigore come se invece si trattasse di un profilo marginale. Questo deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell'ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Dna, in quegli anni". Così la relazione approvata martedì dalla commissione parlamentare Antimafia.