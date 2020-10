Juventus, segnalati alla Procura giocatori che hanno violato l'isolamento rischiesto per il coronavirus

L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che, per l'azienda sanitaria, hanno violato l'isolamento richiesto per il coronavirus per raggiungere le rispettive nazionali. Lo ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. Hanno lasciato il "J Hotel" Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa.