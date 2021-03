Just Eat e sindacati firmano intesa: 4mila rider assunti in un anno

Just Eat e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel contratto collettivo di lavoro del settore logistica, trasporto, merci e spedizioni. Lo rende noto il gruppo delle consegne a domicilio, che a novembre aveva annunciato l'avvio del processo di regolarizzazione. Nel corso dell'anno in Italia saranno assunti circa 4mila rider .

L'accordo è stato sviluppato per riflettere le esigenze specifiche del mercato del food delivery. "Siamo soddisfatti del risultato positivo che testimonia la comune volontà di approcciare in modo costruttivo e sostenibile un settore in crescita a vantaggio di tutti gli attori di questa industry: rider in primis ma anche ristoranti e operatori come Just Eat", commenta Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.

"E' stato fatto un grandissimo lavoro da entrambe le parti di dialogo, ascolto e comprensione delle reciproche esigenze, e grazie alle linee guida concordate, oggi vengono garantite ai rider ulteriori tutele e sicurezza e alla nostra realtà la compatibilità del nuovo CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione con l'assetto economico dell'azienda, e quindi la conseguente sostenibilità dell'industry" commenta Davide Bertarini, Responsabile del Business Delivery di Just Eat in Italia.