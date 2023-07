Jesolo (Venezia), frontale tra auto: morti due ventenni

A Jesolo, provincia di Venezia, violento frontale tra due auto.

Grave il bilancio dello scontro: deceduti due uomini di 20 anni mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita. Nell'impatto uno dei giovani è stato scaraventato fuori dall'abitacolo. Sono intervenuti i vigli del fuoco per estrarre da una delle due vetture il conducente, trasferito in elicottero in ospedale.