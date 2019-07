Jesolo, niente spritz in spiaggia: l'ordinanza contro l'abuso di alcol

Addio aperitivo con vista tramonto in riva al mare. Il sindaco di Jesolo , Valerio Zoggia, ha infatti firmato un'ordinanza per contrastare l'abuso di alcol tra i giovani . In tutto il Lido, ogni sabato a partire dal 27 luglio e fino al 14 settembre, Ferragosto compreso, sarà vietata la vendita per asporto, la detenzione e il consumo su suolo pubblico di bevende alcoliche.

Il provvedimento emesso dal Comune si muove sulla stessa linea di quello varato negli ultimi anni per bloccare il fenomeno della "Pasquetta alcolica" tra i giovani e promuovere al contrario un atteggiamento responsabile nel consumo di sostanze alcoliche.



L'ordinanza siglata dal primo cittadino di Jesolo varrà per tutti i sabato notte, a partire dal prossimo 27 luglio e fino al 14 settembre, coinvolgerà il Lido di Jesolo, arenile compreso, e avrà efficacia dalle ore 20:00 del sabato e fino alle 06:00 del giorno successivo. In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso distributori automatici. Sarà consentita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiuso e sigillati in appositi involucri.



Sempre nella zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, l'ordinanza prevede inoltre il divieto di detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione sul suolo pubblico, ad eccezione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. Le limitazioni si applicheranno anche per il ponte di ferragosto a partire dalle ore 20 di mercoledì 14 agosto e fino alle ore 06:00 di lunedì 19 agosto. In caso di violazione è prevista una sanzione di 200 euro.