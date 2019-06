Ivrea, tabaccaio uccide un ladro: indagato per eccesso di legittima difesa Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Marcellino Iachi Bonvin, 67 anni, è stato indagato dalla procura di Ivrea "per garantirgli il diritto della difesa e la presenza di un avvocato". Lo afferma il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, al termine di un sopralluogo nella tabaccheria. "Non si tratta di criminalizzare nessuno - sottolinea -, ma di capire come sono andati i fatti".



"Siamo rimasti d'accordo che la prossima settimana ci spiegherà come sono andate le cose - aggiunge Ferrando -. Umanamente è una persona molto provata, sa che in ogni caso è stata una cosa grave. Si tratta di una persona pacata, di una famiglia normale. Le armi erano regolarmente denunciate, era stato aggredito più volte e aveva già subito dei furti". Il moldavo era incappucciato, come i complici che sono fuggiti, e aveva un palanchino (il classico piede di porco per forzare le serrande).