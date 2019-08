Italiano morto in Kenya: via a raccolta fondi per riportare la salma in Italia

Durante un escursione in Kenya per il viaggio di nozze, un 40enne è morto per un malore. La notizia ha scosso la comunità di Acerra, paese di origine di Ciro Chiariello che era entrato in acqua per rinfrescarsi, quando è stato colto da un infarto davanti alla moglie. Vani i tempestivi soccorsi. Ora, via Facebook è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia e far rientrare in Italia la salma.