Sono sempre di più gli italiani in fuga dal Belpaese. Oltre 5,5 milioni di connazionali risultano infatti residenti all’estero, di questi 140mila hanno lasciato l’Italia nel 2018 come conferma l’ultimo report dell’Istat. Un flusso migratorio paragonabile solo a quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale come sottolinea "Stasera Italia".



"Ho deciso di andare in Australia per crearmi delle possibilità", dichiara una giovane emigrata al programma in onda su Rete 4. Le fa eco un altro connazionale emigrato a Los Angeles: "Vivo qui da tre anni e ho la sensazione che in Italia mi sarebbero voluti 10-12 anni per fare le cose che ho fatto qui". Tra le regioni in testa per numero di espatri c’è la Lombardia con 33.658 emigranti, seguono Veneto con oltre 23mila e Sicilia con poco più di 22mila.



Un fenomeno preoccupante che riguarda principalmente gli studenti con oltre 117mila partenze, ma anche impiegati e liberi professionisti accomunati tutti dalla stessa triste considerazione: "L’Italia non è più un posto in cui sperare".