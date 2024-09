Italia, nelle scuole sono oltre 860mila gli alunni senza cittadinanza

Nel nostro Paese, gli studenti delle scuole che non hanno la cittadinanza italiana sono 864.425. Di questi 107.212 all'infanzia, 322.014 alle elementari (il gruppo più numeroso), 226.125 alle superiori, 209.074 alle medie. È quanto emerge dal Focus "Principali dati della scuola-Avvio anno scolastico 2024-2025", messo a punto dal ministero dell'Istruzione. Il 25,5% dei ragazzi senza cittadinanza vive in Lombardia, il 12,5% in Emilia Romagna, il 10,5% in Veneto, il 9,2% in Lazio e in Piemonte e l'8,3% in Toscana. La Regione con il minor numero di immigrati senza cittadinanza è la Sardegna con lo 0,6%.