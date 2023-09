Italia-Libia, ripresi i voli di linea dopo quasi 10 anni di stop

I voli di linea diretti tra l'Italia e la Libia sono ripresi dopo quasi dieci anni di stop.

Il primo volo MT 522 della compagnia MedSky è partito alle 10:02 dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia, ed è atterrato a Roma Fiumicino alle 11:44, in anticipo rispetto all'orario previsto. I voli operati da MedSky saranno due a settimana, il sabato e il mercoledì. Contestualmente, il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Pierluigi Di Palma, ha firmato a Tripoli un accordo con il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile della Libia, Mohamed Shlebikf, per definire l'ambito, le modalità, le frequenze dei collegamenti aerei tra i due Paesi.