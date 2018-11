Italia ancora nella morsa del maltempo, allerta arancione in quattro regioni

Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma viene valutata allerta gialla anche gran parte del resto del Paese, tra cui i settori occidentali del Piemonte, parte di Lombardia, Campania, Sicilia e Sardegna. Il capo del governo, Giuseppe Conte: "A Palermo tante, troppe vittime".