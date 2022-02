Istruzione, report Unimpresa: Italia spende meno della media Ue

Ansa

L'Italia spende per l'istruzione di ogni studente 8.514 euro, il 15% in meno delle grandi economie europee per le quali la spesa media è invece di 10mila euro a testa. Il dato emerge dal rapporto di Unimpresa "I giovani e l'istruzione: la spesa pubblica in Italia e i divari da colmare", secondo cui il nostro Paese investe per scuola e università poco più dell'8% del budget statale a fronte del 9,9% medio registrato nell'Ue.