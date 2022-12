Istat, record calo natalità: meno nati anche nel 2022

Record negativo per la natalità: secondo l'Istat, nel 2021 i nati sono scesi a 400.249, facendo registrare un calo dell'1,1% sull'anno precedente (-4.643).

Un fenomeno che è proseguito anche nell'anno in corso: i dati provvisori di gennaio-settembre evidenziano come le nascite siano circa 6mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021.