Istat, cresce popolazione straniera in Italia: nel 2019 superano i 5 mln

ansa

In Italia diminuisce la popolazione complessiva ma aumenta quella straniera che nel 2019 ha superato i cinque milioni (5.039.637) grazie a una crescita di 43.480 unità rispetto al 2018. Lo si legge nel Censimento pubblicato dall'Istat sul 2019. Tra il 2001 e il 2019 gli stranieri sono aumentati di 3,7 milioni di unità. La crescita non è riuscita però a compensare il decremento della popolazione complessiva residente in Italia (-175.185 unità).