Istat: 1,3 figli per donna, l'età media del parto sale a 32 anni

Il numero medio di figli per donna (1,32) risulta invariato rispetto all'anno precedente. Lo rivela il report dell'Istat sugli indicatori demografici. L'età media al parto continua però a crescere, toccando per la prima volta la soglia dei 32 anni. La fecondità misurata lungo le varie generazioni femminili, anziché per anni di calendario, non ha mai smesso di calare.