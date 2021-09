Iss: tasso di ricoveri in terapia intensiva per i vaccinati over 80 è 15 volte più basso

IPA

Secondo il report dell'Istituto superiore di sanità, negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i vaccinati completi over 80 è 15 volte più basso rispetto agli altri pazienti. Tra le persone della stessa fascia di età che non hanno ricevuto la doppia vaccinazione il tasso di ricoveri negli altri reparti Covid è invece 9 volte più alto.