Iss: Italia tra i Paesi Ue con circolazione del coronavirus più contenuta

Ansa

"In Europa la diffusione del coronavirus sta lentamente decrescendo e l'Italia si caratterizza come uno dei Paesi con la circolazione più contenuta". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. "La curva in Italia è rimasta contenuta, e ciò grazie alle vaccinazioni, e nell'ultimo periodo c'è un decremento", ha sottolineato.