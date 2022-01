Iss: il rischio di ricoveri per gli over80 non vaccinati è di 41 volte maggiore

IPA

Nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di età con più di 80 anni per i non vaccinati (568 per 100mila) è otto volte più alto rispetto ai vaccinati completi da almeno 120 giorni e 41 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster. E' quanto riferisce l'Iss nel Report esteso sull'andamento del Covid in Italia, che integra il monitoraggio settimanale.