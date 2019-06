Isola d'Elba, turista svizzero muore annegato

Un bagnante di 73 anni, di origine svizzera, è morto nelle acque di Pomonte, frazione di Marciana (Livorno) nella zona sud-occidentale dell'isola d'Elba. L'uomo, che si trovava in vacanza sull'isola, ha accusato un malore mentre era in acqua ed è annegato. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai volontari della Misericordia di Pomonte arrivati sul posto insieme ai carabinieri di Campo Elba.